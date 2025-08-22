Camogli. Ulivi secolari e altre piante esposte a Euroflora hanno trovato dimora a Camogli. Ancora più ricca e suggestiva l’aiuola della rotonda davanti alle Poste, tra via Cuneo e via XX Settembre.

L’amministrazione, infatti, con gli uffici preposti, ha scelto di mettere a dimora al centro della rotonda un ulivo secolare che aveva fatto bella mostra nello stand realizzato a Euroflora dal Comune di Camogli, molto apprezzato da migliaia di visitatori.

Anche tutte le altre piante utilizzate alla kermesse floreale, ospitata a Genova dal 24 aprile al 4 maggio, dove, nello spazio dedicato a Camogli (170 metri quadrati), erano state esposte alberature, fiori, installazioni e immagini legate a Camogli, con elementi iconici – dalle palazzate alle barche a vela – per un viaggio ideale nella “Città dei Mille Bianchi Velieri”, sono state ridestinate e possono godere, quindi, di una nuova vita.