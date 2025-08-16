  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Controlli

Guidava a zig zag completamente ubriaco, e l’auto era rubata: denunciato

Un uomo di 32 anni è stato fermato dai carabinieri mentre faceva il panico per strada a Pra', nel ponente

carabinieri controlli droga auto macchine

Genova. Guidava a zig zag, in piena notte, sull’Aurelia a Pra’, nel ponente cittadino, rischiando di provocare incidenti o di finire contro un muro. Per fortuna è stato notato da una pattuglia dei carabinieri che, nell’ambito del servizio Estate Sicura, stava controllando il lungomare tra Pegli e Voltri.

L’uomo, 32 anni, fermato, è stato sottoposto all’alcoltest e gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a quattro volte più alto del limite consentito. Ad aggravarne la posizione è stato l’approfondimento investigativo, da cui è risultato che l’indagato era anche privo di patente di guida perché mai conseguita, oltre al fatto che lo stesso veicolo su cui viaggiava era rubato.

L’operazione Estate Sicura prevede da parte del comando provinciale Carabinieri di Genova un potenziamento dei controlli in tutta l’area metropolitana e la provincia, con più di 200 uomini e donne impegnati nel servizio di pattugliamento del territorio, con particolare riguardo alle spiagge del litorale e alle zone a vocazione turistica, non tralasciando anche le aree maggiormente periferiche.

All’esito di questa prima giornata di festività, le pattuglie dell’arma hanno controllato oltre 400 veicoli e identificato più di 500 persone. La presenza di numerose pattuglie dei carabinieri continuerà a essere alta e costante sul territorio per tutto il weekend.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.