  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorsa

Turista ubriaca si mette a ballare in A7, all’arrivo dei soccorsi li aggredisce

La donna si è fermata nei pressi di una curva ed è scesa, ballando, urlando e piangendo, a rischio investimento

polizia stradale

Genova. Si è mesa a ballare ubriaca in autostrada, lungo la A7, tra l’alterato e il disperato, rischiando di farsi investire dalle auto.

Protagonista della vicenda una cittadina slovacca che lo scorso 19 agosto si era fermata nei pressi di una curva con la macchina. Una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena, in servizio sulla tratta autostradale, si è subito fermata, ma la donna si è rifiutata di sottoporsi all’alcol test e ha iniziato a inveire e a piangere.

Considerato il suo stato i poliziotti hanno chiesto l’intervento di un’altra pattuglia e dell’ambulanza. Quando è salita a bordo del mezzo di soccorso però ha continuato a insultare personale e agenti, sputando e colpendo con un calcio al torace una dottoressa del 118 che doveva visitarla.

Dopo essere stata sedata e contenuta, la turista slovacca è stata trasferita all’ospedale Villa Scassi, dove ha trascorso la notte.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.