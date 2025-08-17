  • News24
Disagi

Tubo rotto a Staglieno, tornata l’acqua nelle case. Si indaga sulle cause dell’esplosione

Chiesto l'intervento dell'autobotte, poi il ripristino della fornitura idrica verso mezzanotte. Oggi previsto il sopralluogo della sindaca Salis

Allagamento Staglieno tubo rotto

Genova. È tornata poco prima di mezzanotte l’acqua potabile a Staglieno e dintorni dopo la rottura di un grosso tubo della rete idrica all’incrocio tra via Bobbio e via Montaldo. Oggi alle 18.30 è previsto un sopralluogo in zona della sindaca Silvia Salis.

Per tutto il pomeriggio e gran parte della serata sono rimasti a secco diversi civici di via Revello, via Vecchia, via Menini e via Montaldo. La protezione civile del Comune di Genova, su richiesta dell’assessore Massimo Ferrante, aveva chiesto l’intervento dell’autobotte, non essendo certo il ripristino della fornitura a seguito dei lavori per la creazione di un bypass. La richiesta è stata poi sospesa, visto che l’intervento si è concluso nei tempi previsti. I volontari sono intervenuti per distribuire acqua agli anziani e ai soggetti impossibilitati a uscire di casa.

Il guasto ieri pomeriggio aveva provocato disagi anche in altre aree di Marassi, San Fruttuoso, Manin. Problemi registrati, e poi rientrati, anche per il carcere di Marassi.

Tubo rotto a Staglieno, il punto sulla viabilità

Dal punto di vista della circolazione stradale resta lo scavo ancora aperto all’incrocio tra via Bobbio e via Montaldo. Per questo tutto il traffico in direzione monte (limitato di norma a mezzi pubblici e autorizzati) viene deviato sul ponte Campanella. Transito regolare in tutti gli altri tratti.

Le possibili cause del guasto

Ancora da capire l’ammontare degli eventuali danni da allagamento per i locali e le cantine vicine al tubo rotto a Staglieno. E da capire resta anche la causa della voragine determinata.

Una delle ipotesi che si sia trattato di uno sbalzo di pressione: in questo periodo dell’anno la riduzione dei consumi da parte delle utenze private e uffici porta a un aumento di pressione nella rete e, con il caldo, a un possibile cedimento delle strutture.

Ma un’altra ipotesi è che la tubatura da 400 millimetri della rete Iren possa essere in qualche modo stata danneggiata dalle lavorazioni di un cantiere portato avanti dal gruppo Cosme davanti alla rimessa Amt e legato al progetto dei “quattro assi” della mobilità cittadina. Sono in corso verifiche per arrivare a una risposta.

Una situazione di disagio molto simile è stata vissuta, in questi giorni, anche dai residenti di Oregina rimasti senz’acqua per oltre 12 ore, tra il 14 e il 15 agosto, a causa della rottura di altro grosso tubo Iren in via Maculano.

“Subito dopo il guasto – hanno spiegato gli assessori Viscogliosi e Ferrante – ci siamo attivati tempestivamente per promuovere un immediato ed efficace coordinamento tra uffici comunali, soggetti pubblici e privati, al fine di limitare al massimo i disagi alla cittadinanza, predisponendo subito una viabilità alternativa e attivando immediatamente i lavori di messa in sicurezza e ripristino della conduttura idrica. Siamo soddisfatti di questo importante lavoro di squadra al servizio della città e ringraziamo tutti coloro che si stanno prodigando per arrivare, il prima possibile, alla risoluzione del problema”.
