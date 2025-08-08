Partita del Genoa e festa patronale a Sori, il treno regionale notturno spostato di un’ora

​Genova. Sarà posticipato dalle 23​.21 alle 0​.21 il treno regionale che da Genova Brignole condurrà a Sestri Levante, ​con arrivo previsto alle 01​.36 (fermata a Sori alle 0​.47), nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

La decisione è stata presa dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola per far fronte a un duplice evento.​ Da un lato la partita di Coppa Italia del Genoa, in programma per le ore 21.15 di venerdì 15 agosto, e dall’altro la festa patronale con spettacolo pirotecnico nel Comune di Sori.

Con questo spostamento potranno avere un treno a disposizione per recarsi verso levante sia i tifosi in uscita dallo stadio sia coloro che prenderanno parte alla tradizionale manifestazione di Sori che avrà, inoltre, fermate aggiuntive dei treni RV 3289 e RV 3286.

I due convogli saranno rispettivamente in partenza alle 22​.50 da Genova Brignole verso la Spezia Centrale con arrivo alle 0​.52 (fermata extra a Sori alle 23​.20) e dalla Spezia Centrale alle 21​.35 con arrivo a Genova Brignole alle 23​.09 (fermata extra a Sori alle 22​.52).

“Abbiamo accolto contemporaneamente le corrette e lecite richieste del Genoa, dei tifosi e del Comune di Sori – spiega l’assessore Scajola – uno dei nostri obiettivi è quello di consentire ai cittadini di utilizzare i treni come mezzo per godersi eventi tradizionali, turistici, culturali o sportivi. Il posticipo del treno in oggetto permetterà a coloro che lasceranno lo stadio di prendere con comodità il convoglio delle 0:21 e, al tempo stesso, a chi rimarrà fino a tardi a Sori di avere un mezzo di trasporto per tornare a casa nel levante. Lavoriamo costantemente per cercare di soddisfare, laddove possibile e compatibile con le varie programmazioni orarie, le richieste di chi viaggia in treno. Soprattutto per ciò che concerne l’ambito sportivo siamo pronti a dialogare, per situazioni analoghe a quelle della partita di Ferragosto, con le società per trovare soluzioni che supportino i tifosi e tutti gli appassionati”.

La nuova programmazione per il 15 e 16 agosto sarà disponibile da domani, sabato 9 agosto, sui canali di vendita di Trenitalia.