Trasporti, Giordano (M5s): “Al via la campagna social 5 Stelle: chiediamo ai pendolari di raccontarci i disagi subiti”

Genova. “Dopo la chiusura del Ponte di Bressana Bottarone, completamente inagibile fino al 29 agosto per lavori di manutenzione straordinaria, come M5S Liguria insieme ai portavoce di Lombardia e Piemonte lanciamo una campagna social per raccontare lo sfinimento di viaggiare al nord”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che aggiunge: “Nonostante il bilancio del disagio per i pendolari, i turisti, le aziende e per il trasporto delle merci sia pesantissimo, il Ministro Salvini pensa a trovare i miliardi per il Ponte sullo Stretto, opera inutile, ma non si occupa dei servizi reali di Lombardia, Piemonte e Liguria. Il ponte di Bressana ne è l’esempio: nessun indennizzo dignitoso ai pendolari, nessun piano di smart working, nessuna soluzione concreta. L’unica certezza? Il caos totale!”.

“Chiediamo ai cittadini di raccontarci i disservizi scattando una foto o registrando un video del proprio viaggio, e di pubblicarli sui social con i seguenti hashtag: #ViaggioDelDisagio #SalviniVergogna #GenovaMilano #Bressana. Facciamo sapere e vedere al Governo e a Salvini cosa sono costretti a subire i cittadini del nord in questo Paese, dove regna solo il caos e il disagio continuo”, conclude Giordano.