Successo

Al San Martino eseguito un trapianto di fegato salvavita su un 32enne

Il giovane era stato ricoverato in rianimazione per insufficienza epatica fulminante, insorta dopo l'inalazione di fumi tossici durante un incendio

sala operatoria

Genova. All’ospedale Policlinico San Martino di Genova è stato eseguito con successo un trapianto di fegato salvavita su un giovane di 32 anni ricoverato in rianimazione per insufficienza epatica fulminante, insorta dopo l’inalazione di fumi tossici durante un incendio.

Il complesso intervento è stato eseguito lo scorso 26 agosto grazie alla rete nazionale dei trapianti e alla tempestività dell’équipe medica

“Desidero ringraziare il San Martino, i professionisti della rete trapianti ligure e, in particolare, il dottor Enzo Andorno e la sua équipe per l’impegno, la sensibilità e la competenza che ogni giorno mettono al servizio dei pazienti – ha detto l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Ogni donazione rappresenta un gesto di straordinaria solidarietà, capace di restituire speranza e vita a chi si trova in condizioni critiche”.

Prosegue intanto la campagna di comunicazione della Regione Liguria per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di organi e tessuti: lanciata negli scorsi mesi sui canali social, sarà presente anche sui bus urbani ed extra urbani della Regione Liguria e negli stabilimenti balneari del Ponente ligure.

La campagna ha come obiettivo quello di promuovere la consapevolezza e incoraggiare l’espressione della propria volontà in materia di donazione: una scelta individuale che può trasformarsi in un dono di vita per molti altri.

