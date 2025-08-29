  • News24
Iniziativa

“Train… to be cool”, la polizia ferroviaria fa visita ai piccoli pazienti del Gaslini

Nell'occasione sono stati donati dei gadget della Polizia, quali quaderni, pastelli e libri da colorare per far trascorrere più velocemente anche le giornate più pesanti

Generico agosto 2025

Genova. Nell’ambito delle giornate dedicate al progetto “Train…to be cool”, il personale della Polizia Ferroviaria di Genova ha fatto visita ai piccoli pazienti in cura presso l’Istituto Pediatrico G. Gaslini.

Gli incontri, tenutisi in data 24 luglio e 21 agosto u.s., sono stati organizzati in collaborazione con il personale sanitario e le docenti dell’Associazione “Piccoli cuori” e sono finalizzati a portare spensieratezza e vicinanza ai bambini ricoverati.

Nell’occasione sono stati donati dei gadget della Polizia, quali quaderni, pastelli e libri da colorare per far trascorrere più velocemente anche le giornate più pesanti.

