Oltre 80 gli indagati per Traghettopoli: ipotesi corruzione anche per l’armatore Vincenzo Onorato

Genova. Va avanti l’inchiesta del sostituto procuratore Walter Cotugno per frode, falso e corruzione che vede coinvolti ammiragli e funzionari di varie capitanerie di porto e dirigenti della Tirrenia-Cin. Nonostante la giudice Silvia Carpanini abbia respinto la richiesta del pm di 13 misure cautelari e il tribunale del Riesame abbia annullato il sequestro per equivalente di 4 navi, gli accertamenti delegati dalla Procura alla guardia di finanza procedono con un nuovo sequestro.

La procura sequestra le caselle e-mail dei dirigenti di Moby e Cin

Il pm Cotugno ha ordinato con un nuovo decreto il sequestro delle caselle mail di alcuni dirigenti della compagnia e dalle carte emerge che sono 84 gli indagati tra cui ex vertici di capitanerie di porto e importanti dirigenti, fra cui l’armatore e proprietario di Cin, Maby e Toremar Vincenzo Onorato.

In dettaglio sono 70 le persone indagate tra ufficiali e vertici della Capitaneria di porto e di altre forze dell’ordine mentre 14 sono gli indagati tra i vertici e i dipendenti delle tre società. Inoltre sono indagate per responsabilità amministrativa in base alla legge 231 le compagnie Moby, Cin e Toremar.

L’acquisizione delle caselle di posta elettronica, secondo l’accusa, servirebbe perché già in alcune sarebbero emerse le prove della prassi di regalare appunto i biglietti a chi poteva tornare utile per eventuali controlli sulle imbarcazioni. Dalle indagini è inoltre emerso che uno degli indirizzi della Moby veniva svuotato ogni giorno e quindi non è stato possibile recuperare le conversazioni.

L’origine dell’inchiesta

L’indagine era nata nel 2023 da un’ipotesi di frode nelle pubbliche forniture in relazione a parte dei fondi che Cin ha ottenuto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per garantire la continuità territoriale con i propri traghetti sulla linea Genova-Porto Torres. Secondo l’accusa le navi della società (acquisita dalla Cin della famiglia Onorato nel 2015) erano prive dei requisiti fissati dalla normativa internazionale in materia ambientale. Secondo gli inquirenti, alcuni componenti dei motori principali e dei diesel generatori di corrente sarebbero stati manomessi o sostituiti con pezzi di ricambio non originali e, quindi, non conformi alle norme, che sarebbero state aggirate con attestazioni fasulle riportate sui registri o attraverso la contraffazione dei segni di autenticazione di competenza delle autorità pubbliche.

Così la compagnia, secondo chi indaga, avrebbe evitato il fermo della navigazione fino a quando le irregolarità circa un anno fa non sono venute alla luce. A quel punto la compagnia ha collaborato con gli inquirenti e sanato la situazione. In diversi casi secondo l’accusa in cambio ai funzionari compiacenti sarebbero stati regalati i biglietti per viaggi in Sardegna o in Sicilia.

Gli indagati – a partire dai 13 che erano stati interrogati dalla giudice dopo a richiesta delle misure cautelari – si sono tutti difesi dall’accusa di corruzione sostenendo di aver avuto dei biglietti gratis o scontati, senza alcuna “contropartita”, quindi senza nessuna controprestazione che sarebbe il presupposto dello scambio corruttivo.