Traffico intenso per il controesodo: nel genovese registrati oltre 21 mila veicoli in transito

Genova. Viabilità, ancora traffico sostenuto sulle autostrade per il rientro di milioni di italiani dalle vacanze. Si avvia alla conclusione il primo weekend di controesodo estivo 2025 sulla rete stradale di Anas (Gruppo FS Italiane), anche se lo scorso è stato da “bollino rosso” per il lungo ponte di ferragosto, con flussi decisamente importanti.

Complessivamente più di 24 milioni i transiti registrati, e nonostante i volumi di traffico di notevole rilievo non si sono registrate particolari criticità.

Per quanto riguarda la Liguria in questo fine settimana sono stati 17.158 i veicoli misurati a Sarzana in provincia di La Spezia, 21.460 ad Arenzano in provincia di Genova, 18.721 a Finale Ligure per la provincia di Savona, 29.286 a Ventimiglia per la provincia di Imperia.

Da questa mattina, sulla A10 si registrano code a tratti in direzione Genova e il traffico è ancora rallentato tra lo svincolo di Orco Feglino e l’allaccio con la A6, a Savona.

Per gestire l’aumento dei flussi, Anas ha potenziato la presenza del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridotto i cantieri: fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi.