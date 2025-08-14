Genova. Il quarto fine settimana di esodo estivo coincide con il ponte di Ferragosto, con un aumento significativo degli spostamenti in Liguria e in tutta Italia e l’inevitabile traffico per chi parte e chi rientra.

Traffico Ferragosto: i bollino rossi in autostrada

Secondo Autostrade per l’Italia, sulla rete autostradale ligure è previsto bollino rosso la mattina di sabato 16 agosto per le partenze e sia la mattina che il pomeriggio di domenica 17 agosto per i rientri verso le città.

Anche sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane) il traffico è in costante aumento, soprattutto per i viaggiatori rimasti nelle grandi città che scelgono località vicine per festeggiare il 15 agosto. Non mancheranno gli ultimi vacanzieri diretti verso mete più lontane, mentre sabato 16 e domenica 17 agosto sono previsti i primi rientri. Secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, nel weekend sono stimati 12 milioni e 210mila spostamenti di autoveicoli su tutto il territorio nazionale.

Viabilità Italia segnala bollino rosso a partire dal pomeriggio di giovedì 14 agosto e per venerdì 15, con spostamenti in forte crescita dai grandi centri urbani verso località di villeggiatura, mare, montagna e confini di Stato. La giornata di sabato 16 agosto dovrebbe registrare un traffico più contenuto, con spostamenti prevalentemente brevi per gite fuoriporta, mentre domenica 17 agosto si prevede nuovamente bollino rosso per i rientri verso le città.

Cantieri e divieti per mezzi pesanti

Per gestire l’aumento dei flussi, Anas ha potenziato la presenza del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridotto i cantieri: fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi.

Il divieto di transito per i veicoli pesanti è previsto:

Venerdì 15 agosto dalle 7 alle 22

Sabato 16 agosto dalle 8 alle 16

Domenica 17 agosto dalle 7 alle 22

In strada, Anas garantisce la presenza di circa 2.500 risorse in turnazione, tra personale tecnico, di esercizio e delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per monitorare il traffico in tempo reale 24 ore su 24.

Gli automobilisti sono invitati a pianificare con attenzione gli spostamenti, evitare le fasce orarie di maggiore traffico e seguire gli aggiornamenti in tempo reale per ridurre eventuali disagi durante il ponte di Ferragosto.