Autostrade e controesodo, domenica da bollino rosso in Liguria: gli aggiornamenti sul traffico

Giornata di rientri verso le grandi città, rischio maxi ingorghi anche lunedì

Genova. Giornata da bollino rosso per il traffico sulle autostrade della Liguria nel weekend che segue Ferragosto e segna il primo vero controesodo dalle località di vacanza verso le grandi città.

Per quanto riguarda l’area di Genova, si prevede traffico molto intenso sulla A7 e sulla A26 in direzione nord, sulla A10 e sulla A12 in direzione del capoluogo e degli svincoli che portano verso Piemonte e Lombardia. Situazione critica in mattinata e in pomeriggio, con lieve miglioramento verso sera. E anche lunedì sarà bollino rosso secondo le previsioni di Autostrade, almeno fino al tardo pomeriggio.

Ma attenzione anche al traffico generato dai traghetti nel porto di Genova. Nella giornata di domenica sono in programma otto navi in arrivo dalle isole e dal Nord Africa (metà di queste hanno attraccato nella prima parte della mattinata) e altrettante in partenza (una alle 17.30, due alle 19.00 e tre alle 21.30). Da segnalare anche due navi da crociera, la Msc World Europa e la Renaissance. In vigore il piano straordinario di misure messe in campo da Autorità portuale, Stazioni marittime, istituzioni e forze dell’ordine per limitare l’impatto sulla viabilità.

Traffico autostrade, gli aggiornamenti

11.00 – Ancora code in A10 tra Arenzano e il bivio A10/A26 a causa di un incidente. Coda anche in A10 in direzione levante tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 per traffico intenso. Sempre sulla A10, coda di 2 chilometri tra Finale Ligure e Pietra Ligure, dove si registra un altro incidente. Code a tratti tra Borghetto e Feglino in direzione levante.

10.15 – Si segnalano 2 chilometri di coda in A26 in direzione nord tra il bivio A10/A26 e Masone a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto. Una persona è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Evangelico di Voltri. Ripercussioni anche sulla A10 in direzione Genova.

 

