Genova. Da diversi mesi la popolazione di Pino Soprano, paesino sulle alture della Val Bisagno, sta affrontando una vera e propria invasione di topi. A scatenarla il posizionamento dei bidoni della spazzatura, in particolare dell’umido, nei pressi della chiesa, a fianco ad un terreno divenuto un poche settimane una vera metropoli di muridi.

Una situazione divenuta critica e che ha visto l’intervento di Amiu, sollecitata dal Municipio, che dopo aver spostato i bidoni ha provveduto alla prima derattizzazione. Da lì la morìa dei topi – e anche dei ratti – i cui sopravvissuti – comunque decine di esemplari – però hanno però iniziato a disperdersi per tutto il paese in cerca di nuove tane e allargando il problema.

Problema che in questi giorni ha preso quindi le dimensioni di una vera e propria emergenza. E diventando inevitabilmente terreno di scontro politico. A lanciare l’allarme l’ex presidente del Municipio IV Media Valbisagno, Maurizio Uremassi, che dopo aver raccolto foto e segnalazioni ha preparato una interrogazione da discutere nel parlamentino di Molassana:”Quali urgenti azioni vorrà condurre il Presidente del Municipio e la sua Giunta per salvaguardare la salute dei Cittadini e intervenire in merito all’eliminazione di questa forte colonia di muridi in questa zona di Pino Soprano? – chiede Uremassi, che aggiunge – Sono state avvisate le preposte autorità sanitarie di ASL3 e l’Ufficio della Signora Sindaco, responsabile della salute dei Cittadini Genovesi, la Polizia Locale in merito alla presenza di questa colonia di muridi? Come si pensa di rimediare, nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, visto che ora gli abitanti devono percorrere, in qualsiasi condizione di tempo, un lungo percorso per raggiungere le postazioni di raccolta più vicina vista l’eliminazione forzata della postazione di raccolta differenziata posta tra la Chiesta di Pino Soprano e la via di Pino?”.

A queste domande risponde a distanza il Lorenzo Passadore, attuale presidente municipale: “Le prime segnalazioni sono state fatte dai cittadini lo scorso marzo, quando in carica era la scorsa amministrazione guidata proprio da Uremassi – sottolinea – ad agosto abbiamo chiesto di rimovere i bidoni e partire con la derattizzazione. Tutto il versante sotto la chiesa, che resta terreno privato, era di fatto invaso da centinaia di esemplari. Questi si sono quindi diffusi nel paese. Ad oggi è attivo un monitoraggio costante: ogni tre giorni vengono rinnovate le esche e rimosse le eventuali carcasse. A settembre sarà valutato se ripristinare il dislocamento dei bidoni o trovare un’altra area”.