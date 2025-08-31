  • News24
Buon vento

The Ocean Race, oggi a Nizza il passaggio della bandiera per la tappa di Genova

L'arrivo a Genova della flotta Ikoca 60 è previsto il 3 settembre al Porto Antico, dove le imbarcazioni resteranno fino al 7, data di partenza per l’ultima tappa in Montenegro

Genova. The Ocean Race Europe si prepara a fare tappa a Genova. Questo pomeriggio si è tenuta a Nizza, terza tappa della regata velica, la Flag Handover Ceremony, il passaggio della bandiera con la città di Genova. In rappresentanza del Comune, la consigliera delegata Vittoria Cerchi Canessa.

L’arrivo a Genova della flotta Ikoca 60 è previsto il 3 settembre al Porto Antico, dove le imbarcazioni resteranno fino al 7, data di partenza per l’ultima tappa in Montenegro.

Dal 3 al 7 settembre Genova accoglierà atleti, equipaggi e visitatori con una serie di eventi consultabili su https://www.visitgenoa.it/it/ocean-race-europe-2025

