La terza stagione di Blanca su Rai 1 a ottobre. E arriva “Cane 3”

Genova. C’è una data per il debutto della terza stagione di Blanca, la serie tv con Maria Chiara Giannetta nei panni di una consulente poliziotta non vedente dal fiuto e dall’intuito infallibile.

La prima puntata sarà trasmessa giovedì 2 ottobre i Rai 1, giorno in cui i fan potranno finalmente scoprire cosa è successo a Blanca dopo la fine della seconda stagione, trasmessa nell’autunno 2023.

Nella terza stagione di Blanca un nuovo cane

La principale novità della terza stagione di Blanca è che al fianco della protagonista non ci sarà più Linneo, il bulldog inglese “interpretato” da Fiona.

Al suo posto è arrivato un nuovo amico e collaboratore a quattro zampe: un border collie blue merle di nome Ronda, una scelta con tutta probabilità legata alla necessità di tutelare Fiona, ormai piuttosto avanti con gli anni.

Nella serie Ronda è stata ribattezzata “Cane 3“: Giannetta ha ammesso che la protagonista farà un po’ di fatica ad abituarsi, e che lei stessa i primi tempi sul set ha sentito la mancanza di Fiona.

Resta da vedere dunque come reagiranno i fan, che da due anni ormai attendono di scoprire la nuova vita di Blanca. Oltre a Maria Chiara Giannetta, diventata ormai un’icona, torneranno sul piccolo schermo anche Enzo Paci nei panni del burbero commissario Bacigalupo, Giuseppe Zeno (l’affascinante Michele Liguori, collega di Blanca) e la giovanissima Sara Ciocca, che dà il volto al piccola Lucia.

Le location di Blanca 3

Le riprese della terza stagione della serie sono iniziate a dicembre negli studi di LuxVide del Formello, a Roma, e a febbraio sono arrivate anche a Genova. Tra le location ci sono i luoghi iconici della serie, da Calata Gadda, dove ha sede il commissario di polizia, a Camogli, dove la consulente poliziotta non vedente dal fiuto e intuito infallibili abita, sino al centro storico.

Blanca comparirà in alcuni degli angoli più suggestivi del centro storico: Caricamento, palazzo San Giorgio, Sottoripa, Campetto, salita di Santa Brigida, piazza Lavagna, via della Maddalena, via San Luca e via dei Macelli di Soziglia.

Ancora, la cremagliera Principe – Granarolo, alcuni palazzi dei Rolli tra cui Palazzo Spinola e Palazzo Giò Carlo Brignole, l’area del porto antico con il Belvedere dei Dogi e dell’Isola delle Chiatte, il carcere di Marassi, il tribunale e alcune ville di corso Italia. Tra le novità anche il Galata Museo del Mare, che farà da set per due giornate.