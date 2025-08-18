Genova. Si è introdotto in una scuola di Pegli, approfittando della chiusura estiva, ma mentre cercava oggetti da rubare è stato notato dalla dirigente scolastica, che aveva accesso al sistema di videosorveglianza della struttura.

La donna ha subito chiamato il 112, e intorno alle 14 di domenica sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, che hanno subito un cancello pedonale aperto. Un rumore di vetri infranti proveniente dal pian terreno dello stabile ha indirizzato i poliziotti verso il luogo in cui è stato trovato e bloccato il 30enne, che era riuscito a introdursi dopo avere rotto una finestra della cappella consacrata, mettendo poi a soqquadro due stanze adibite a segreteria.

L’uomo, un trentenne genovese, si è ferito con i vetri ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, dove è stato medicato e dimesso con prognosi di 14 giorni. Arrestato, è stato sottoposto a direttissima in mattinata.