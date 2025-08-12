Tennis, l’entry list dell’Aon Open Challenger: iscritti tredici top 200

Genova. Da domenica 31 agosto a domenica 7 settembre si svolgerà la ventunesima edizione dell’Aon Open Challenger, Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che si terrà a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.
L’evento, un Challenger 125, si svolgerà in contemporanea ai tornei dello stesso circuito di Siviglia, Shanghai, Tulln an der Donau, Cassis, Istanbul.
Ecco la prima entry list del torneo di Genova, con i 21 atleti e la loro attuale posizione di classifica ATP:
Pedro Martinez (Esp) 66
Borna Coric (Cro) 90
Elmer Møller (Den) 111
Francesco Passaro (Ita) 118
Pierre-Hugues Herbert (Fra) 134
Thiago Agustin Tirante (Arg) 135
Thiago Seyboth Wild (Bra) 137
Andrea Pellegrino (Ita) 139
Federico Coria (Arg) 153
Zsombor Piros (Hun) 162
Nicolai Budkov Kjaer (Nor) 163
Thiago Monteiro (Bra) 168
August Holmgren (Den) 187
Dmitry Popko (Kaz) 217
Stefano Travaglia (Ita) 233
Alvaro Guillen Meza (Ecu) 244
Nerman Fatic (Bih) 247
Matej Dodig (Cro) 259
Duje Ajdukovic (Cro) 262
Daniel Michalski (Pol) 272
Geoffrey Blancaneaux (Fra) 276
I primi 20 alternates:
Marco Cecchinato (Ita) 293
Gastao Elias (Por) 299
Lorenzo Giustino (Ita) 301
Nikolas Sanchez Izquierdo (Esp) 306
Francesco Forti (Ita) 804
Corentin Denolly (Fra) 310
Alexander Ritschard 312
Jacopo Berrettini (Ita) 315
Andrew Paulson (Cze) 636
Oleg Prihodko (Ukr) 318
Cedrik-Marcel Stebe (Ger) 817
Jelle Sels (Ned) 329
Robert Strombachs (Lat) 331
Luka Mikrut (Cro) 335
Alexey Vatutin (Rus) 336
Federico Arnaboldi (Ita) 339
Remy Bertola (Sui) 352
Abdullah Shelbayh (Gio) 353
Raul Brancaccio (Ita) 366
Oriol Roca Batalla (Esp) 369