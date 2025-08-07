  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Tende e bivacchi a Quinto, segnalate cinque persone. Tra loro anche una minorenne

Gli agenti si sono immediatamente attivati per verificare le condizioni dei presenti, allertando il numero unico dei Servizi Sociali per le emergenze

polizia locale genova, vigili

Genova. Controlli della polizia locale a Quinto, nella zona vicina all’accesso a mare di via Quinto, dopo le segnalazioni dei residenti sulla presenza di tende e bivacchi di fortuna.

Nel corso delle operazioni sono state identificate cinque persone: due cittadini extracomunitari in regola con richiesta di proroga del permesso di soggiorno e tre cittadini italiani, tra cui una minorenne. In presenza di violazioni dell’articolo 50 del Regolamento di Polizia Urbana, relative a bivacchi non autorizzati, sono state elevate cinque sanzioni.

Gli agenti si sono immediatamente attivati per verificare le condizioni dei presenti, allertando il numero unico dei Servizi Sociali per le emergenze. Ai due cittadini stranieri è stato offerto un posto nel dormitorio Massoero, presso il Porto Antico.

Per i cittadini italiani, in particolare per la minorenne, sono stati effettuati gli opportuni controlli: la ragazza è stata affidata a parenti maggiorenni, inclusa la persona che la accompagnava. L’intero nucleo potrà quindi accedere ai percorsi di assistenza previsti. Al termine delle operazioni, l’area è stata completamente ripulita e sanificata da Amiu, restituendola alla fruizione dei cittadini e dei bagnanti.

 Un secondo intervento è stato effettuato in largo Cattanei, all’altezza di via Redipuglia, dove non è stata rilevata alcuna presenza, ma si è comunque proceduto alla bonifica dei giardini pubblici per garantirne la piena fruibilità.

Più informazioni
leggi anche
polizia squadra mobile
Le indagini
Blitz a Punta Vagno dopo la denuncia di stupro: identificate 12 persone, alcune in questura per verifiche
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.