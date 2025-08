In Liguria censiti 11 nidi di tartarughe marine. E su alcune spiagge ci si prepara alla schiusa

Sestri Levante. Il Gruppo Ligure Tartarughe (GLIT), composto da Acquario di Genova, Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta ha effettuato martedì un sopralluogo a Sestri Levante e a Sarzana per avviare i preparativi in previsione della schiusa delle uova delle tartarughe marine Caretta caretta.

Come noto, la Liguria si è trasformata inuna perfetta nursery per le tartarughe marine, che in cerca di acque più fresche si sono spostate verso nord. A inizio agosto i nidi individuati e censiti erano 11 contro i cinque totali dell’estate 2024, e alcune uova sono pronte a schiudersi.

I nidi di tartarughe marine in Liguria per cui si avvicina la schiusa

È il caso di quelle deposte il 27 giugno sulla spiaggia libera nei pressi della Galleria Sant’Anna, nella baia delle Favole, e di quelle deposte il 7 luglio nei pressi dello stabilimento Odessa di Sarzana.

Con l’avvicinarsi della schiusa è fondamentale la presenza di volontari che sotto il coordinamento del Gruppo Ligure Tartarughe presidino e gestiscano il nido. Per le due località del Levante che per la prima volta sono interessate da una nidificazione il GLIT si è occupato di formare a Sestri Levante un gruppo di studenti e cittadini e i membri dell’Associazione Sportiva Cavese U Cantu. Al momento formativo erano presenti anche il sindaco Solinas e l’Ufficio Ambiente del Comune.

A Sarzana i volontari formati sono i tecnici del Parco di Montemarcello Magra Vara e i membri della Società Naturalistica Spezzina che potranno contare sull’appoggio dei gestori dei bagni Odessa. Presente anche la Guardia Costiera della Foce Magra.

I preparativi in vista della schiusa delle uova e della nascita dei piccoli

In queste settimane continuano a essere raccolti i dati relativi a temperatura e grazie ai data logger posizionati nei pressi dei nidi a una profondità di circa 30 centimetri per comprendere le condizioni ambientali. Sulla base della temperatura media in prossimità del nido, il GLIT effettua le previsioni di emersione sulla base delle quali si pianifica, in accordo con i Comuni interessati, la gestione della spiaggia e delle luci in modo da non creare disturbo e favorire la fuoriuscita dei piccoli.

In prossimità della data di emersione prevista sarà allestito il corridoio e predisposto il presidio h24 anche notturno da parte delle associazioni e dei volontari coinvolti. In caso di formazione del caratteristico cono che rappresenta il primissimo step della possibile schiusa delle uova, viene allestito un corridoio ombreggiato dal nido al mare per proteggere maggiormente gli eventuali piccoli nella strada da compiere fino all’acqua e posizionata una bindella per le misurazioni.

Nel momento della schiusa e dell’emersione dei piccoli, lo staff GLIT e i volontari monitorano l’evento evitando disturbi esterni, conteggiando i nati e scattando fotografie, senza uso di flash, con riferimenti alle dimensioni dei piccoli.

Chi chiamare se si avvista una tartaruga marina o un nido

In caso di avvistamenti di esemplari in deposizione sulla battigia o di tracce sulla sabbia, sempre già frequenti sulle spiagge liguri, è necessario segnalare immediatamente l’evento alla Guardia Costiera al 1530 o 112 che attiverà la corretta procedura di intervento segnalando l’avvistamento al Gruppo Ligure Tartarughe. Non vanno assolutamente toccati o disturbati gli animali.