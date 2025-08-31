  • News24
Il commento

Sampdoria ancora sconfitta, Donati: “Gara strana con gol assurdi, non stavo vedendo grossi problemi”

Il tecnico blucerchiato mastica amaro per gli svarioni difensivi contro il Sudtirol ma non fa drammi: "Resettiamo e ripartiamo, non ci sono altre soluzioni"

Bolzano. Il secondo tempo più pimpante non è bastato alla Sampdoria per rimediare ai disastri della prima frazione: gli svarioni difensivi sono costati carissimo e il risultato finale è 3-1 a favore del Sudtirol. Avvio negativo pre sosta con tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa.

Partita difficile da commentare perché eravamo sotto 3-0 con i primi due gol nati da rimesse laterali e il portiere si è scontrato con un difensore al terzo gol – ha dichiarato Massimo Donati ai microfoni del club -. Abbiamo tirato 18 volte in porta facendo solo un gol, quando la partita si indirizza così è veramente complicato rimediare. Dispiace soprattutto per il modo in cui abbiamo preso gol: tatticamente non vedevo grossi problemi, non siamo stati bravi nelle cose che i nostri avversari hanno fatto bene”.

Non c’è tempo per rammaricarsi per il tecnico blucerchiato: “Dobbiamo resettare subito e ripartire, non ci sono altre soluzioni. La delusione durerà un paio di giorni ma poi si ripartirà. La sconfitta è arrivata in maniera strana con gol assurdi, bisogna essere anche più incisivi sotto porta”.

