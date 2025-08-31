Sampdoria, difesa allo sbando: al Sudtirol basta un tempo per vincere 3-1

SUDTIROL-SAMPDORIA 3-1 (8′ Casiraghi, 18′ Merkaj, 30′ El Kaouakibi; 90′ Coda)

90’+3′ Finisce qui! La Sampdoria perde 3-1: pesa come un macigno la prestazione difensiva da horror del primo tempo che ha spianato la strada al Sudtirol.

90′ Tre minuti di recupero.

89′ Coda! Segna la Sampdoria! Rasoiata mancina da fuori area e 3-1: sono 136 gol in Serie B, è il miglior marcatore della storia della competizione.

88′ Coda riceve in area ma attende troppo per la conclusione: la difesa spazza via.

86′ Dentro Federico Davi, fuori El Kaouakibi nel Sudtirol.

84′ Giallo per Pedrola che trattiene Mallamo.

83′ Donati inserisce Pafundi, fuori Depaoli.

81′ La Samp non riesce a fare gol! La zampata di Depaoli sul cross di Iaonnou sbatte addosso al portiere locale. Tante occasioni prodotte, ma quante non capitalizzate…

78′ Dribbling fulminante di Pedrola su El Kaouakibi, poi una rasoiata che fa la barba al palo. “Pedrola, Pedrola, Pedrola…” cantano i tifosi blucerchiati, che ripongono comunque delle speranze verso un calciatore di talento come lo spagnolo.

75′ Il Sudtirol difende bene la propria metà campo nonostante il forcing della Sampdoria. Difficile far cambiare questo risultato, gravemente compromesso dalle clamorose ingenuità del primo tempo da parte della difesa doriana.

72′ Sostituzioni per la Samp: dentro Narro e Conti, fuori Cuni e Henderson. Nel Sudtirol finisce la partita di Tait, entra Coulibaly.

66′ Fuori Tronchin e Pecorino, dentro Martini e Odogwu nel Sudtirol.

65′ Buono l’ingresso in campo di Pedrola che ha già creato diversi grattacapi alla difesa del Sudtirol. Per le speranze della Samp serve un gol nel più breve tempo possibile.

57′ Rasoiata di Pedrola in area respinta dalla difesa locale. Altra azione prodotta dai blucerchiati che prendono ritmo.

55′ Esce Cherubini, dentro Pedrola.

53′ Continua ad essere più che ballerina la difesa della Samp: troppi spazi in area che favoriscono il Sudtirol, la deviazione di Depaoli è decisiva per mandare il pallone il corner. Check Var poi, concluso però dopo qualche minuto: nessuna deviazione di mano, si batte l’angolo.

50′ Si muove bene la Samp in palleggio, serve un gol per riaprire una partita compromessa.

47′ Conclusione di Henderson bloccata da Adamonis dopo una lunga azione. Samp che continua a proporsi in avanti con coraggio.

Si riparte! Donati mette subito in campo Coda, esce Ferri. Il Sutirol manda in campo Mallamo al posto di Merkaj. Sampdoria più offensiva con il 3-4-3: c’è il tridente davanti con Cuni e Cherubini larghi, al centro Massimo Coda.

Secondo tempo

Un disastro difensivo. Così si può riassumere il primo tempo della Sampdoria a Bolzano. Nonostante le occasioni prodotte, tra cui la traversa di Ioannou e il forcing sul finire dei primi 45 minuti, spiccano le tante imprecisioni difensive, tre delle quali hanno portato ai gol del Sudtirol. La prima l’uscita poco reattiva su Casiraghi, la seconda la difesa su palla inattiva del collettivo e l’ultima l’errore horror di Ghidotti e Ferrari che hanno consegnato a El Kaouakibi il gol del 3-0. Errori veramente gravi, per certi versi impensabili, per una squadra che punta a dimenticare gli spettri della passata stagione.

45′ Un minuto di recupero.

40′ Bella giocata di Cuni che entra in area saltando Pietrangeli ma la sua conclusione viene respinta da Adamonis. Pochi istanti dopo si vede anche Henderson: pallone che fa la barba al palo. La Samp crea ma sta buttando via tutto.

32′ Traversa di Ioannou: botta violentissima che si stampa sul legno. Inizia la contestazione dei tifosi, sopratutto nei confronti della società.

30′ Che disastro della Samp! Ghidotti titubante in uscita, va sbattere su Ferrari e la palla carambola su El Kaouakibi che segna il 3-0.

27′ Samp continua ad attaccare ma senza produrre occasioni particolarmente pericolose. Sudtirol che inizia già ad amministrare i tempi della partita: molto lento il rinvio di Adamonis.

23′ Conclusione alta di Cuni sul cross di Venuti. Samp che prova a proporsi ma manca concretezza e, soprattutto, stabilità difensiva.

21′ Botta da fuori a colpo sicuro di Venuti che finisce a lato.

18′ Raddoppio del Sudtirol! Merkaj! Pallone messo in area da rimessa laterale, serie di sponde che portano Merkaj in una posizione ghiottissima per colpire. Altra grande disattenzione difensiva: ora sono due i gol da recuperare.

14′ Occasione Samp! Prima tiro murato a Henderson, che poi dà dietro a Cuni che calcia verso la porta: blocca facilmente Adamonis. Intanto Merkaj, che prima sembrava fosse destinato al cambio, rientra in campo: botta al ginocchio momentaneamente superata, continua a giocare.

10′ Sampdoria punita subito dalla solità ingenuità in marcatura: difesa molto schiacciata in area, ma non sufficientemente reattiva a correre verso i riferimenti fuori da essa. Casiraghi ne ha approfittato ed è subito una gara in salita per la squadra di Donati.

8′ Casiraghi! La blocca subito il Sudtirol. Conclusione da fuori area raccolta dopo un rimpallo: la palla finisce in rete, nulla da fare per Ghidotti. Ancora una volta difesa poco rapida a uscire, nonostante il super gol del giocatore locale.

5′ Fase di studio tra le due formazioni con la Samp che inizia già a voler sfruttare le abilità di Cuni in profondità. In costruzione il modulo è una sorta di 4-3-3 proprio con l’ex Frosinone come riferimento centrale d’attacco. Tanta la densità dei difensori in fase di non possesso.

Si parte! Inizia Sudtirol-Sampdoria.

Primo tempo

Le formazioni:

Sudtirol: Adamonis, Kofler, Pietrangeli, Masiello, El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davi S, Merkaj, Pecorino

A disposizione: Poluzzi, Theiner, Bordon, Martini, Mallamo, Italeng, Coulibaly, Davi F, Brik, Odogwu

Allenatore: Castori.

Sampdoria: Ghidotti, Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou, Ferri, Abildgaard, Depaoli, Henderson, Cherubini, Cuni,

A disposizione: Coucke, Benedetti, Pedrola, Giordano, Narro, Pafundi, Coda. Vulikic, Conti, Ricci, Malanca, Bellemo.

Allenatore: Donati.

Genova. La Sampdoria punta a riscattare la sconfitta della prima giornata e oggi si trova a Bolzano per affrontare il Sudtirol. Con Castori allenatore i trentini hanno perso una sola partita in casa: un dato che la dice lunga sulla forza della formazione biancorossa tra le mura amiche.

Nell’undici schierato da Donati spicca la scelta dell’attaccante: scelto Cuni dal primo minuto, Coda parte in Panchina. Albigaard titolare preferito a Bellemo.