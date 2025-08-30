Sampdoria, in arrivo Coubis in difesa. Donati: “Siamo tanti, per altre entrate ci vorranno delle uscite”

Genova. La Sampdoria domani scenderà in campo a Bolzano contro il Sudtirol e oggi Massimo Donati ha parlato alla conferenza stampa di vigilia. Diversi i punti toccati tra il campo e un mercato che si sta ancora muovendo in casa Samp ma, come ha sottolineato il tecnico, con estrema cautela.

Il tecnico ritiene di avere un organico pressoché completo: “Adesso siamo in tanti. Se c’è qualche aggiustamento finale in entrata ci dovrà essere anche qualche aggiustamento in uscita. Se no poi magari diventiamo troppi e diventa complicato. Poi se rimangono tutti va bene, si va avanti uguale, però la società sta lavorando per questo. Se dovesse arrivare arriverà un altro o altri due, non di più”. Intanto è previsto l’arrivo solo da ufficializzare di Andreis Coubis, difensore dal Milan Futuro, oggi impegnato per le visite mediche. Da capire, quindi, quali saranno i prossimi movimenti dei blucerchiati (da capire se il prestito di Sekulov alla Carrarese porterà ad un nuovo ingresso in attacco).

“Molti allenatori si lamentano del fatto che si giochi col mercato aperto, ed è vero che ha poco senso, ma vale per noi come per tutti – dichiara Donati -. Ad esempio, il Südtirol credo abbia ceduto un giocatore proprio ieri: si adattano, preparano qualcosa di diverso con altri uomini. È una situazione che riguarda tutti. Fra due settimane, sotto tanti punti di vista, sarà senza dubbio una situazione più lineare”.

Sulla sconfitta contro il Modena: “Internamente si è vissuta per le prime ore con dispiacere, ma per le prime ore perché dopo si è ripartiti subito forte e con grande entusiasmo per preparare la prossima partita. Noi non possiamo permetterci alti e bassi umorali perché non esiste: siamo all’inizio, sappiamo il nostro percorso qual è e quello che c’è da fare. Il giorno dopo la partita ho letto di un grande Modena, che però non aveva battuto neanche un calcio d’angolo e non aveva fatto tiri in porta. Secondo me abbiamo difeso bene. Offensivamente potevamo fare meglio, anche se qualcosa nel primo tempo abbiamo fatto e ci poteva permettere di essere avanti. La prestazione c’è stata. Sicuramente migliorabile, senza dubbio, però bisogna ripartire da lì”.

Sul Sudtirol: “Guardando un po’ i dati, da quando è arrivato Castori ha perso solo una partita in casa. Quindi è senza dubbio una partita molto difficile perché sono molto tignosi: vanno forte, sono fisici e bravi nelle seconde palle, corrono spesso in avanti. Questo lo sappiamo, ma anche le altre sono difficili: ci si prepara al meglio e si fa tutte le cose per poi riuscire a fare una buona prestazione”.

Sulla condizione della squadra: “A noi mancano ancora un paio di settimane prima che arrivino tutti a pieno regime. Non siamo ancora con tutti gli interpreti che possono fare tutta la partita per 90 minuti, quindi sono valutazioni che noi facciamo vedendo i dati fisici durante la settimana, durante le partite e poi si fanno le valutazioni”. Nerro sta impressionando molto Donati: “Sta crescendo tantissimo, deve adattarsi al campionato e al calcio italiano però da lui sto avendo risposte positive. Ha voglia di fare e aspettare il suo turno, può ritargliarsi dello spazio”. Sempre grande fiducia in Cuni: “Nonostante la sua altezza gli piace attaccare la profondità. Infatti anche nell’ultima partita spesso noi andavamo a servirlo come se ci fosse Coda davanti, invece lui si aspettava sempre di partire. Per quello che in certe situazioni non è riuscito a gestirle bene, o meglio, non siamo riusciti a gestirle bene. Però è un giocatore volenteroso e ha ottime doti fisiche, biogna cercare di sfruttarli sia dall’inizio sia a partita in corso”.

In questa settimana i blucerchiato hanno lavorato sulla fase offensiva. Per Donati sono determinati particolari a fare la differenza: “Già nella partita con il Modena ci era capitato parecchie volte di non riuscire ad arrivare in porta per un controllo sbagliato o per un dettaglio che, invece di andare nel verso giusto, andava in quello sbagliato. Rivedendo la partita, ci sono tante situazioni in cui eravamo lì per concludere e invece l’azione si è bloccata. Sono cose che con il tempo, secondo me, miglioreranno sempre di più. Non pensiamo però – e non vale solo per noi, ma in generale – che una squadra possa avere 10 o 15 palle gol a partita: il campionato non lo permette. Se arrivano, tanto meglio, ma è un torneo difficile, con squadre organizzate. A volte puoi avere una sola occasione a partita, la sfrutti, vinci 1-0 e i commenti sono: “avete giocato benissimo”. Altre volte hai 5 occasioni, non segni, non vinci, e i giudizi cambiano. Ma il calcio è questo. Perciò dobbiamo cercare di mantenere una linea dritta, sapendo quello che facciamo in settimana, e provare a produrre sempre meglio, di domenica in domenica. Queste due settimane in più servono soprattutto a portare tutti i giocatori a regime, perché ancora non lo sono“.