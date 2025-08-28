  • News24
GE24 Sport
Poca disponibilità

Südtirol – Sampdoria, biglietti in vendita solo per chi ha la tessera del tifoso

I biglietti di Südtirol - Sampdoria sono acquistabili fino alle 19 di sabato 30 agosto. Designato l'arbitro: Fabbri di Ravenna

Sampdoria Vs Salernitana

Genova. In vista della partita Südtirol-Sampdoria in programma domenica 31 agosto alle 19 il Sampdoria club “Tamburino” organizza il pullman per Bolzano.

I biglietti sono acquistabili tramite piattaforma Vivaticket fino alle ore 19 di sabato 30 agosto.

I residenti in Liguria potranno comprarli solo se in possesso di tessera del tifoso (SampCard) ed esclusivamente nel settore ospiti. È comunque consentito l’acquisto di biglietti per il settore ospiti ai residenti al di fuori della Liguria.

Prezzo del biglietto 17 euro esclusi i diritti di prevendita.

Arbitrerà Fabbri di Ravenna. Assistenti: Cavallina di Parma e Pressato di Latina. Quarto ufficiale: Poli di Verona. Var: Camplone di Lanciano.
Avar: Prontera di Bologna.

