Furto con strappo

Strappa lo smartphone dalla mano del proprietario e fugge: inseguito e arrestato

E' successo in centro storico. Il ladro, una volta braccato, aveva gettato il telefono in un'aiuola

carabinieri auto generica

Genova. I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato un trentenne di origini marocchine per furto con strappo. L’uomo ieri si è furtivamente avvicinato a un cittadino di origini senegalesi in vico dei Droghieri in centro storico e, approfittando della sua distrazione mentre era intento a parlare al telefono, con un gesto fulmineo, gli ha strappato di mano uno smartphone per poi fuggire.

Il proprietario del telefono si è subito messo all’inseguimento mentre alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri. Giunti in piazza Corvetto, i militati dell’Arma lo hanno fermato. Il cellulare è stato ritrovato ritrovato in un’aiuola vicina

Il trentenne è stato arrestato e sarà processato per direttissima.

