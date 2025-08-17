“Stelle e sirene”, a Zoagli una passeggiata teatrale tra poesie e onde del mare

Zoagli. Una notte d’estate, il mare che respira accanto, il cielo trapunto di costellazioni, le voci della poesia che risuonano tra i vicoli e le onde. È questa l’atmosfera che accompagnerà Stelle e Sirene, la suggestiva passeggiata teatrale e poetica organizzata da Genova Dreams Aps, ideata da Sophie Lamour, con il patrocinio del Comune di Zoagli. L’appuntamento è domenica 24 agosto alle 21.00.

Un omaggio speciale sarà dedicato a Eugenio Montale e alla sua raccolta Ossi di Seppia, che proprio sul mare ligure trovò la sua voce.

“In queste poesie – spiega Sophie Lamour – Montale ci invita a guardare oltre l’apparenza delle cose, a trovare nell’eco del mare e nel silenzio delle pietre un riflesso della nostra anima. Camminare a Zoagli recitando i suoi versi significa riconsegnarli al luogo che li ha ispirati”.

La serata intreccerà storie, miti e performance teatrali, dove le sirene diventeranno metafora di desiderio, di richiamo e di abbandono, fino a condurre i partecipanti verso le stelle.

A concludere l’esperienza sarà l’associazione culturale Il Sestante, che guiderà il pubblico in un viaggio astronomico, indicando le costellazioni che brillano sopra Zoagli: un ponte ideale tra poesia e scienza, tra immaginazione e conoscenza.

“Così come Montale scriveva Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, anche il cielo notturno ci invita a cercare direzioni, sogni e significati”, sottolineano i promotori dell’iniziativa.

Prenotazioni (posti limitati): via WhatsApp al +39 340 491 0024