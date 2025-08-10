  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cronoprogramma

Statale della Val d’Aveto, proseguono i lavori: presto interventi su ponti e viadotti

A darne notizia il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, che ha spiegato che o progetto è articolato in 31 interventi e cuba 29 milioni di euro

santo stefano d'aveto

Genova. Al via un progetto di riqualificazione del valore complessivo di oltre 29 milioni di euro per la statale 586 della Val d’Aveto, nel tratto tra Carasco e Santo Stefano d’Aveto.

A darne notizia il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, che ha spiegato che il progetto è articolato in 31 interventi. I lavori di ripristino del cedimento della carreggiata al km 65+100, in località Carasco, sono stati completati il 21 febbraio 2025, consentendo il ripristino della circolazione a doppio senso di marcia.

Analoghi interventi sono stati ultimati anche a Rezzoaglio (km 30) e Borzonasca (km 42). Sono attualmente in corso ulteriori opere, tra cui il consolidamento del corpo stradale a Borzonasca (km 56), il consolidamento di un ponte al km 46 – con ultimazione prevista entro la fine dell’anno – e la messa in sicurezza del piano viabile tra i km 41 e 60.

Sono inoltre già programmati e in fase di progettazione sette interventi, per un importo complessivo di circa 12 milioni di euro, che riguarderanno principalmente il risanamento di ponti e viadotti, il consolidamento del corpo stradale e il ripristino della pavimentazione.

“La Val d’Aveto merita strade sicure e moderne, in grado di garantire collegamenti rapidi e affidabili tutto l’anno – ha detto Rixi – Con questi interventi non solo risolviamo criticità storiche, ma investiamo sul futuro del territorio, sostenendo le comunità locali e le attività economiche che vi operano. Il nostro impegno è assicurare manutenzioni costanti e una viabilità all’altezza delle esigenze di cittadini e imprese”.

Più informazioni
leggi anche
frana ss 586 borzonasca
Attenzione
Frana nella notte sulla statale 586 a Borzonasca, previsti disagi da e per la val d’Aveto
frana borzonasca
La situazione
Frana sulla statale della Val d’Aveto, senso unico alternato a Borzonasca: “Versante ancora instabile”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.