Stanciu-Genoa, è amore a prima vista: “Tifosi straordinari. Con Vieira è facile: ti rende un calciatore migliore”

Descritto come uno "stacanovista" dal tecnico francese, il centrocampista rumeno è tra i più apprezzati dalla piazza rossoblù

Generico agosto 2025
Fonte foto: Genoa CFC

Genova. In conferenza stampa Vieira ha elogiato Nicolae Stanciu per la sua grande dedizione al lavoro. Inoltre ha dichiarato di non essere sorpreso dalle recenti prestazioni proprio per questa sua attitudine. Insomma, è proprio amore a prima vista tra Stanciu e il tecnico francese ma anche con il tifo del Genoa che lo ha subito apprezzato e gli ha tributato un bel applauso alla sua uscita dal campo. Contro il Vicenza un gran gol al volo che ha fissato la sfida sul definitivo 3-0.

Sono felice per il mio debutto in casa nostra con i nostri tifosi che sono straordinari – ha detto davanti ai microfoni -. Penso che il mio gol conti di meno rispetto alla squadra che ha fatto bene e ha vinto. Siamo una squadra forte che ha lavorato bene in ritiro. Abbiamo qualità, giocatori giovani di talento e esperienza. Un buon mix. Ora lavoriamo per la prima di campionato contro il Lecce“.

Il suo è un apporto importante nello scacchiere del Grifone anche sotto il punto di vista tecnico. Il pensiero rapido e la qualità delle sue giocate lo rendono sempre pericolo e al centro della manovra offensiva.

Lavorare con mister Vieira è facile, parla molto con noi e il suo metodo ti rende un calciatore migliore“. Le richieste permettono di spaziare: “Vuole molto movimento dei centrocampisti. Io e altri compagni possiamo cambiare posizione dentro il campo e penso che abbiamo fatto bene oggi. Siamo giocatori intelligenti e penso che questa libertà che il mister ci sta dando possa farci fare bene”.

Il boato del “Ferraris” al suo gol ha colpito molto Stanciu: “È stata la prima partita e sono molto impressionato dell’atmosfera del Ferraris. Aspetto la prossima partita per rivedere i nostri tifosi”.

Il giocatore rossoblù ha trovato delle similitudini con la sua vecchia squadra, lo Slavia Praga: “C’è lo stesso stile, quello di fare una pressione alta. Non importa contro chi giochiamo. Cerchiamo di recuperare la palla il più in alto possibile”.

Parole al miele per Carboni: “Valentin è un crack e un mio amico. Penso che può crescere tanto in futuro per diventare uno dei più grandi giocatori in Italia“.

Io personalmente un giocatore che non ha bisogno di motivazioni. Questo è il mio lavoro”, dichiara con convinzione Stanciu.

 

Generico agosto 2025
Generico agosto 2025
