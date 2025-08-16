Genova. Un grosso tubo Iren, parte della rete dell’acquedotto, è esploso nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 agosto, in Val Bisagno, a Staglieno, all’altezza dell’intersezione tra via Bobbio e via Montaldo. La rottura del tubo, di grosse dimensioni (400 millimetri di diametro), ha provocato l’apertura di una voragine nell’asfalto.

Diverse strade sono state chiuse temporaneamente al traffico, con viabilità modificata: largo Giardino chiuso, chiusa via Montaldo, traffico deviato verso Corso Montegrappa e via Burlando. Chiuso il tunnel Staglieno in direzione mare, con traffico deviato sulla Piastra Genova Est per direzione Lungobisagno Istria – Via Mandoli – Cso De Stefanis. Anche via Bobbio direzione monte chiusa temporaneamente, con traffico deviato verso Ponte Spensley

Sul posto vigili del fuoco, 118, Ireti e l’azienda Cosme, che in questi mesi sta effettuando alcuni lavori legati allo sviluppo dei quattro assi di forza della mobilità in Val Bisagno. Da capire un suo eventualmente coinvolgimento nella rottura del tubo dell’acquedotto.

L’assessore alla Protezione civile del Comune di Genova Massimo Ferrante spiega: “Ireti ha chiuso l’acqua per contenere la fuoriuscita, ma sull’asfalto a causa del tubo rotto a Staglieno si è creata una grossa voragine. La polizia locale è sul posto e sta gestendo le deviazioni”.

Tubo rotto a Staglieno, maxi allagamento e strade chiuse

Moltissime utenze senz’acqua o con servizio ridotto

Con la mandata della tubatura chiusa bisognerà attendere diverse ore per il ripristino del servizio, e oltre ai problemi di viabilità – deviate anche le linee del trasporto pubblico Amt – moltissime utenze potrebbero restare senz’acqua corrente.

Al momento sono senz’acqua – e lo resteranno fino a mezzanotte, secondo stime dei tecnici – i palazzi di via Montaldo fino al civico 19. Ma non è finita qui.

“A seguito del danno potrebbero verificarsi carenze alle forniture di acqua in tutta la Media Val Bisagno“, avverte con un messaggio social il presidente del municipio Lorenzo Passadore.

E in realtà, per lo stesso motivo – spiegano da Iren – potrebbero registrarsi disservizi anche in altre zone, da San Fruttuoso a Manin e Castelletto.

Tubo rotto a Staglieno, le possibili cause

Dopo la rottura del tubo a Staglieno la zona fra via Montaldo e via Bobbio per quasi un’ora si è trasformata in un lago di acqua color fango (ma ricordiamo che la rete saltata è di “acque bianche”, non fognaria.

Ancora da capire l’ammontare degli eventuali danni da allagamento per i locali e le cantine vicine, e l’esatta causa della rottura, se sia legata al cantiere in atto o se, come avvenuto due giorni fa nel quartiere di Oregina, si sia trattato di una falla creata da uno sbalzo di pressione.

Tra il 14 e il 15 agosto, nella zona di Oregina Alta, moltissimi cittadini erano rimasti per oltre 12 ore senza acqua a causa della rottura di un tubo all’altezza di via Maculano.