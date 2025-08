Aveva in casa quasi 15 chili di hashish: arrestato 27enne

Genova. Gli agenti della squadra mobile, che stavano indagando da un po’, ieri si sono appostati sotto casa sua, in corso Sardegna a Marassi. L’hanno perquisito e addosso non aveva nulla se non due cellulari.

Dato il nervosismo dell’uomo, un sudamericano di 27 anni, di fronte alla perquisizione personale, i poliziotti gli hanno perquisito la casa.

E lì, ben nascosti, gli uomini della mobile hanno trovato 140 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 14 kg, circa 4,5 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e svariato materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il 27enne è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi.