Sampdoria, Sottil sui fischi del Ferraris: “Non interessa, qui ho dato tutto”

Genova. Non è passata inosservata l’accoglienza del “Ferraris” riservata ad Andrea Sottil, attuale allenatore del Modena e nella scorsa tribolata stagione alla Sampdoria da fine agosto ad inizio dicembre. Una lunga e sonora bordata di fischi all’annuncio del suo nome da parte dello speaker.

È poi riuscito vincere 2-0 e espugnare il suo ex stadio grazie alle reti di Santoro e Zanimacchia. I gialloblù sono considerati tra le squadre più interessanti dell’intera Serie B.

Un inizio positivo per l’ex tecnico blucerchiato sul quale vuole concentrarsi esclusivamente senza parlare di altro, come ha sottolineato in conferenza stampa: “Sinceramente non mi interessa dei fischi perché ognuno fa le proprie scelte e per me ormai fa parte del passato. Voglio rimarcare la grande prova che hanno fatto i ragazzi e il risultato che hanno meritato. Io qui ho dato tutto“.