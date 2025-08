Soripiùsolidale, dal 21 al 24 agosto musica, cucina e cultura per la Gigi Ghirotti

Genova. Torna dal 21 al 24 agosto 2025 Soripiùsolidale, la manifestazione benefica nata nel 2003 da un gesto di gratitudine e diventata, nel tempo, un appuntamento simbolo per l’intera comunità del Levante ligure. L’evento è stato presentato oggi pomeriggio nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria e si svolgerà nella zona pedonale di Sori, con quattro giornate all’insegna della partecipazione, della cultura e del sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti.

“Soripiùsolidale è l’esempio concreto di come la memoria e la riconoscenza possano generare comunità, bellezza e sostegno reale – afferma l’assessore regionale alla Cultura e Spettacolo, Simona Ferro. – In un’epoca spesso segnata da divisioni e individualismi, questa manifestazione ci ricorda che il volontariato e la cultura rappresentano ancora strumenti potentissimi di unione e cambiamento. Lo sforzo degli organizzatori è ogni anno straordinario: un modello di collaborazione e impegno collettivo. Sono certa che anche l’edizione 2025 sarà un grande successo”.

L’iniziativa è nata su impulso di Carlo Casaleggio e Oliviero Cannella, insieme a Patrizia Biaghetti e Augusto Forin degli Agitatori Culturali Irrequieti, come segno di riconoscenza per l’accompagnamento offerto dalla Fondazione Gigi Ghirotti a un loro caro amico, Sergio. Da allora, ogni estate, il borgo si trasforma in un laboratorio a cielo aperto di musica, arte e solidarietà, coinvolgendo cittadini, associazioni e visitatori da tutta la regione.

“Ogni edizione riesce a mobilitare centinaia di volontari e migliaia di partecipanti, rafforzando il ruolo di Sori come punto di riferimento per la solidarietà in Liguria – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Sori, Luca Pittore. – Il ricavato delle serate sarà interamente devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti, a sostegno delle sue preziose attività di assistenza e cura rivolte ai malati e alle loro famiglie. Soripiùsolidale è sì una festa, ma anche un’occasione per riflettere, condividere e fare concretamente del bene”.

Il programma 2025 si articolerà, come sempre, tra concerti serali con artisti provenienti da tutta Italia, cene solidali con piatti della tradizione ligure preparati dai volontari del territorio, degustazioni a cura dell’Associazione Italiana Sommelier Liguria e un mercatino culturale con libri introvabili e oggettistica artigianale. Infine, spazi di incontro, riflessione e testimonianza, tra cui l’atteso momento con il professore Franco Henriquet, fondatore della Gigi Ghirotti.

Il programma completo dell’evento sarà presto disponibile sul sito e sui canali social del Comune di Sori.