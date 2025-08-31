Sopraelevata part time e tunnel subportuale, l’idea dei genovesi per salvare viabilità e panorama

Genova. “Dai vieni, andiamo a fare due passi sulla sopraelevata, già che è aperta. Quando ci ricapita?“. Questo è uno dei tanti dialoghi “captati” tra i tanti, tantissimi genovesi e curiosi che ieri sera si sono trovati a passeggiare tra piazza Cavour e il Porto Antico. La serata è stata particolare: una grande manifestazione popolare che da San Benigno ha accompagnato simbolicamente l’imbarco delle 300 tonnellate di aiuti umanitari destinati a Gaza con la Global Sums Flotilla. Più di 40 mila persone in corteo che, per l’occasione, hanno attraversato la città utilizzando la vecchia Aldo Moro, resa pedonale per qualche ora.

Nell’attesa del corteo, infatti, l’accesso “contromano” di piazza Cavour è stato reso attraversabile dalla polizia locale, e a centinaia si sono riversati sull’impalcato della sopraelevata. Un esperimento urbanistico viario casuale e informale che ha però acceso le fantasie dei genovesi. Nessun sondaggio, sia chiaro, ma solamente qualche dialogo rubato e il confronto con qualche cittadino che ci ha riconosciuto durante la copertura della manifestazione. Ma l’idea potrebbe essere forte: “una volta che ci sarà i tunnel, si potrebbe rendere pedonale la sopraelevata al sabato sera, sarebbe una passeggiata incredibile”.

Sopraelevata part time?

Un’idea che potrebbe forse potrebbe valere la pena di sviluppare. Proviamo a farlo. Nel 2029 dovrebbe essere reso transitabile il futuro tunnel subportuale. Ad oggi il progetto prevede anche la costruzione di due svincoli: da via Madre di Dio verso la carreggiata direzione ponente, e dalla carreggiata levante verso via Madre di Dio. Tradotto, come oggi, senza però la possibilità di scendere verso il centro partendo dalla Foce e la possibilità di arrivare al Porto Antico partendo da Sampierdarena. Le due rampe, però sono incompatibili con il tracciato della Aldo Moro. Ecco, se questo svincolo oggi nel progetto venisse stralciato – come ipotizzato anche dalla stessa Aspi – il tunnel sarebbe un collegamento diretto Foce a San Benigno. E non necessiterebbe la demolizione obbligatoria almeno di parte della sopraelevata.

Avremmo, quindi, due infrastrutture viarie parallele, che si sommerebbero alla viabilità ordinaria, a compimento di quella ridondanza logistica spesso evocata per giustificare grandi opere, con annessi e connessi. Ma la situazione, con un po’ di affinamenti, potrebbe diventare “fluida”. E la dimostrazione è arrivata ieri sera: con la chiusura della sopraelevata per tutta la sera, sotto, in via Gramsci e corso Saffi, il traffico era intenso, a tratti congestionato. Ma non “esploso”. Ci fosse stato il tunnel, probabilmente, non se ne sarebbe accorto nessuno.

Da qui l’idea dal basso dei genovesi: arrangiare i progetti in modo da avere le due infrastrutture completamente operative, e pensare a chiusure al traffico ad hoc di parte della sopraelevata – al sabato sera, alla domenica pomeriggio, quando serve – per regalare ai cittadini e ai turisti una balconata unica sulla città, sui suoi palazzi e su sul porto. E mettere al sicuro la viabilità di tutti i giorni. Un’idea da conservare.