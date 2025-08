Sopraelevata, nuovi verifiche: chiusi gli accessi di via Cantore e autostrada fino a mezzogiorno

Genova. A seguito del distacco di alcuni calcinacci da un ponte che sovrasta la strada Aldo Moro, la Sopraelevata di Genova è stata interessata da una serie di accertamenti tecnici. L’incidente è avvenuto lo scorso 29 luglio, all’altezza dell’elicoidale, destando preoccupazione per la sicurezza della struttura.

Per consentire ai tecnici di effettuare le dovute valutazioni e verifiche, le autorità hanno disposto oggi la chiusura temporanea della Sopraelevata. L’interruzione del traffico riguarda la carreggiata in direzione levante, con l’accesso bloccato da via Cantore/via del Fossato e da Genova Ovest. La chiusura è in vigore da questa mattina, martedì 5 agosto, alle 9:30.

Secondo le prime indicazioni fornite dalla polizia locale, la chiusura dovrebbe avere una durata limitata a poche ore, il tempo necessario per completare le ispezioni e accertare le condizioni di sicurezza del tratto stradale: secondo quanto riferito entro mezzogiorno la viabilità dovrebbe tornare nella sua normalità