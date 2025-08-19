Soccorso, il comitato genovese della Croce Rossa organizza due corsi per diventare volontario

Genova. Per far fronte alle sempre più numerose richieste che giungono quotidianamente, tanto dai privati quanto dalle Istituzioni locali, nazionali e internazionali, il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana ha attivato due corsi di accesso nel mese di settembre, organizzati proprio per andare incontro alle esigenze degli aspiranti volontari.

Entrambi i corsi saranno gratuiti e avranno una durata di 20 ore. Al termine di un esame teorico/pratico,

consentiranno di acquisire la qualifica di Volontario della Croce Rossa Italiana che avrà valore su tutto il

territorio nazionale.

Le lezioni del primo corso inizieranno domenica 7 settembre (tutto il giorno) e poi proseguiranno in

orario serale da Lunedì 8 a Giovedì 11. La sessione di esame sarà prevista per Venerdì 12.

Il secondo corso, finalizzato a raccogliere i giovani che avrebbero difficoltà a muoversi in orario serale,

inizierà sabato 13 e proseguirà domenica 14, per riprendere sabato 20 e domenica 21 settembre,

terminando con l’esame finale.

Il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana ha lo scopo di porre il futuro Volontario

CRI in condizione di conoscere storia, peculiarità e specificità dell’Associazione e del Movimento

Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; diffondere e rinforzare i Principi Fondamentali,

sensibilizzando alla cultura ed ai valori del Movimento; offrire una solida preparazione di base, nonché

conoscenze