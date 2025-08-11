  • News24
Giallo

“C’è un uomo sul monte che si è rotto una gamba”: notte di ricerche per i soccorritori, ma non c’era nessuno

La macchina dei soccorsi è stata attivata nella zona del monte Reale, sopra Ronco Scrivia e le ricerche sono proseguite fino alle 4 del mattino. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri sull'autore della telefonata

Monte Reale

Genova. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezzo con una telefonata al 112. Qualcuno ha spiegato che un uomo era disperso sulle alture di Ronco Scrivia, nella zona del monte Reale e che quell’uomo molto probabilmente si era “rotto una gamba” e non era in grado di muoversi.  Immediate sono scattate le ricerche: impiegati i vigili del fuoco, i volontari del soccorso alpino, il 118 e anche i carabinieri.

Le ricerche al buio sono durate diverse ore, ma del ferito nessuna traccia. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Al momento diverse sono le ipotesi: la prima è quella che l’uomo ferito in realtà sia stato poi in condizioni di rientrare a casa e non sapesse nulla delle ricerche che erano state attivate o non si sia premurato di avvertire del suo rientro.

La seconda è che invece possa essersi trattato di uno scherzo di cattivo gusto che ha costretto la macchina dei soccorsi a mobilitarsi in piena notte. Se così fosse l’autore o gli autori dello scherzo rischierebbero la denuncia per procurato allarme.

