Sidio Corradi, martedì l’ultimo saluto del popolo rossoblù: il corte funebre arriverà al Ferraris

Genova. I funerali di Sidio Corradi sono stati fissati per martedì 26 agosto alle ore 12.30 presso la basilica di Nostra Signora Assunta di Carignano. Dopo la funzione ci sarà un corteo in auto verso lo stadio “Luigi Ferraris” di Marassi dove vi sarà una sosta simbolica e un momento di raccoglimento dei famigliari presso la gradinata Nord.

Successivamente il corteo proseguirà per il cimitero di Staglieno dove il feretro resterà in attesa della cremazione. Le ceneri saranno poi tumulate al cimitero di Cesena, nella cappella di famiglia. Funerale sarà operato da Asef.

Sidio Corradi è morto ieri, dopo una lunga malattia. Dal 1970 al 1976 era stato ala del Genoa. Nato a Porto Ercole il 7 novembre 1944, nel Genoa aveva trovato la sua dimensione disputando 129 partite e segnando 36 gol dopo aver giocato prevalentemente nel Cesena (poche le presenze nel Bologna e nel Lanerossi Vicenza). Vincitore della classifica cannonieri nella stagione 1972/73, per 4 volte capocannoniere con la maglia del Grifone, unico calciatore con Marco Rossi ad aver segnato in A, B e C. Era diventato genoano pur non essendolo nato.

Dopo aver concluso la carriera da calciatore, Corradi per tanti anni era stato allenatore del settore giovanile del Grifone e aveva cresciuto tanti talenti che hanno spiccato il volo da Genova. Il 29 aprile 2024, quando era già malato, aveva fatto l’ultimo giro di campo al Ferraris come da suo desiderio