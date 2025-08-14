Sicurezza, Rapallo approva il progetto per ampliare il sistema di videosorveglianza

Rapallo. La Giunta Comunale di Rapallo ha approvato il progetto esecutivo per la rimodulazione, l’efficientamento e l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza territoriale, per un investimento complessivo di 315.000 euro.

L’intervento, finanziato in parte con un contributo statale di 84.000 euro ottenuto dal Ministero dell’Interno nell’ambito del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, mira a incrementare la prevenzione e il contrasto di fenomeni di microcriminalità, migliorando il controllo del territorio e la vivibilità urbana.

Il progetto prevede la sostituzione e la manutenzione delle apparecchiature esistenti con modelli di ultima generazione a più ottiche, l’installazione di nuove postazioni di videosorveglianza in punti strategici della città e l’aggiunta di ulteriori varchi di controllo. Sarà inoltre implementata la rete dati in fibra ottica per garantire una trasmissione delle immagini più veloce e sicura. Un aspetto rilevante è il collegamento dell’impianto comunale al Sistema Centrale Nazionale di Targhe e Transiti (SCNTT), accompagnato dall’adeguamento della centrale

operativa della Polizia Locale agli standard richiesti.

L’Amministrazione Comunale sottolinea come questo intervento rappresenti un passo concreto per rafforzare la sicurezza urbana e garantire una maggiore tutela per residenti e visitatori, confermando l’impegno costante per il miglioramento della qualità della vita a Rapallo.