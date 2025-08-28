  • News24
Sicurezza, l’assessora Viscogliosi in visita al New York Police Department

L'assessora ha incontrato giovedì nella City Hall il vicesindaco della città Randy Mastro, delegato alla sicurezza della Grande Mela

Genova. L’assessora alla Sicurezza urbana e alla Polizia locale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi, ha incontrato giovedì nella City Hall di New York il vicesindaco della città Randy Mastro, delegato alla sicurezza della Grande Mela.

Viscogliosi, che ha raggiunto New York per motivi personali e a sue spese, ha anche visitato la sala operativa del New York Police Department e si è confrontata con i massimi vertici del dipartimento, che hanno illustrato i sistemi e le strategie di sicurezza attualmente in atto nella metropoli americana.

L’incontro ha rappresentato un primo passo per l’avvio di una relazione ufficiale tra le città di Genova e New York, con l’obiettivo di condividere esperienze e buone pratiche in materia di sicurezza urbana e prevenzione. Inoltre, è stata espressa la volontà reciproca di avviare un percorso istituzionale che possa condurre, in prospettiva, alla definizione di un gemellaggio tra le due città.

“Si tratta di un’occasione importante per rafforzare la cooperazione internazionale e sviluppare modelli innovativi di sicurezza urbana – ha detto Viscogliosi –. Il confronto con una realtà come quella di New York, all’avanguardia per tecnologie e strategie, rappresenta un’opportunità preziosa per Genova. Voglio ringraziare il comandante Fabio Manzo, non solo per il lavoro che svolge ogni giorno, ma anche per aver consentito di avviare questa nuova relazione internazionale”.

