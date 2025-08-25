Si taglia il braccio con una sega elettrica: in codice rosso all’ospedale

Genova. Grave infortunio questa mattina alle 10.30 a Boasi di Lumarzo, in alta Fontanabuona. Un uomo di mezza età stava lavorando con una sega elettrica quando si è ferito a un braccio. I presenti hanno tentato di tamponare la ferita per limitare la perdita di sangue ed hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è giunto il medico del 118 con i militi della Croce Verde di Lumarzo. Dall’aeroporto è decollato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha imbarcato il ferito, stabilizzato e cosciente, trasportandolo in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino.

A Boasi sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire le fasi e i motivi dell’infortunio.