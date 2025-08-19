Si schianta nel tunnel di via Paleocapa: dall’auto esce fumo, strada chiusa

Genova. Brutto incidente questa mattina nel tunnel di via Paleocapa, dove una persona ha perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro i muri della galleria.

Immediato l’intervento dei soccorsi: dall’auto, subito dopo l’incidente, è iniziato ad uscire del fumo cosa ha ha spinto i vigili del fuoco a intervenire per mettere in sicurezza la zona. La strada è stata chiusa dagli agenti della polizia locale per permettere l’intervento.

Secondo le prime informazioni, la persona alla guida sarebbe rimasta leggermente ferita e forse intossicata dai fumi: per lei è quindi scattato il ricovero in codice giallo al San Martino di Genova.