Schianto

Si ribalta in piena notte con un’auto rubata e poi scappa, indagini dei carabinieri

L'incidente in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso. Il veicolo era stato trafugato due giorni fa

Genova. Uno schianto nella notte ha svegliato gli abitanti di via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso a Genova. All’altezza del civico 44 un’auto che procedeva a folle velocità si è ribaltata finendo la sua corsa contro altre macchine parcheggiate.

Sul posto è arrivata quasi subito una pattuglia dei carabinieri, che stavano smontando da un altro servizio nella zona. L’uomo a bordo del mezzo incidentato, però, era già riuscito a uscire dalla macchina ed era scappato.

E’ bastato un controllo per appurare che l’auto, una monovolume, era stata rubata due giorni fa. Sono scattate le ricerche del ladro.

Sul posto anche la squadra emergenza inviata dal 118. Per fortuna, nello schianto, non ci sono state altre persone coinvolte.

