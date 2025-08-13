Sestri Levante corre ai ripari contro la West Nile: partiti gli interventi anti zanzare

Sestri Levante. Anche il Comune di Sestri Levante adotta una serie di misure finalizzate a contenere il numero di zanzare nel borgo dopo i casi di West Nile individuati in Italia e il ritrovamento di un insetto sospetto al cimitero di Staglieno di Genova.

Gli interventi già effettuati includono disinfestazioni antilarvali nei tombini e nelle vie cittadine, per impedire lo sviluppo delle larve nelle acque stagnanti; trattamenti adulticidi contro zanzare e altri insetti volanti o striscianti, con particolare attenzione a parchi pubblici e aree a rischio; controllo roditori e blatte, con rinnovo delle esche e posizionamento di nuovi erogatori nelle zone più critiche; campagna informativa antilarvale per i cittadini, con la distribuzione gratuita (in primavera) di un kit contenente due compresse per il trattamento dei ristagni d’acqua in ambito privato.

Nei prossimi giorni verranno ripetuti i trattamenti nelle zone più soggette a presenza di zanzare come il quartiere Lavagnina e i parchi cittadini. Su impulso dell’assessora Valentina Armanino, per ulteriore scrupolo, i trattamenti saranno estesi anche al mese di settembre, prolungando così la protezione durante il periodo di massima attività degli insetti.

Il consiglio ai cittadini è quello di eliminare o trattare con prodotti specifici l’acqua stagnante in giardini, cortili, sottovasi e grondaie; tenere pulite e controllate le aree verdi di proprietà, soprattutto se inserite in contesti pubblici; per amministratori di condominio e proprietari di aree private, prestare attenzione alla manutenzione delle zone comuni per evitare focolai di zanzare.