Sestri Levante, tre ragazzi in giro sul territorio per offrire informazioni ai turisti

Sestri Levante. Da ieri in città ci sono tre nuovi volti pronti ad accogliere turisti e cittadini: ragazzi in maglietta fucsia che si muovono sul territorio per raccontare tutto ciò che la città ha da offrire, dagli eventi ai servizi.

Per un mese saranno presenti tra centro e frazioni pronti a distribuire materiale informativo. “Un modo nuovo, diretto e dinamico per rendere ancora più vicina e accessibile l’offerta turistica”, commentano dal Comune.

“Abbiamo scelto di puntare su un’accoglienza giovane, attiva e in movimento – spiegano il sindaco Francesco Solinas e l’assessore al Turismo Luca Bacherotti -. Questo servizio nasce per valorizzare il calendario estivo, facilitare l’accesso alle informazioni e offrire un volto sorridente e amichevole a chi abita e visita Sestri Levante. È anche un’opportunità per coinvolgere i giovani in un ruolo attivo e formativo all’interno della nostra comunità. Si ringrazia Mediaterraneo per il coordinamento”.

Il nuovo servizio informativo integra gli altri già presenti in città: l’infopoint in Baia e lo Iat al piano terra di Palazzo Fascie entrambi aperti tutti i giorni.