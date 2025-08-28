  • News24
Violenza

Sestri Levante, rissa fuori dalla discoteca: due giovani feriti da bottigliate al volto

Entrambi sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Lavagna

Sestri Levante. Notte di violenza a Sestri Levante, dove due persone sono rimaste ferite in una rissa scoppiata nei pressi della Piscina dei Castelli, nota discoteca nella zona del porticciolo.

L’allarme è scattato verso le 4.30. Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenute l’automedica Tango 2 e le ambulanze della Croce Verde di Lavagna e della Croce Verde di Sestri Levante.

Tra i giovani coinvolti nello scontro due hanno fatto ricorso alle cure mediche. Secondo quanto riferito dai soccorritori, sono stati colpiti al volto da cocci di bottiglia. Entrambi sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

Ulteriori accertamenti sull’accaduto sono stati avviati dai carabinieri.

