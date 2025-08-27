Sestri Levante, Bucci: “Sistemazione alloggi alla Lavagnina e viabilità alternativa per Arinox e Fincantieri”

Sestri Levante. Visita questa mattina del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel Comune di Sestri Levante, accompagnato dal sindaco Francesco Solinas. Dopo un colloquio in municipio, Bucci ha effettuato un sopralluogo al quartiere di edilizia residenziale pubblica della Lavagnina insieme all’amministratore unico di Arte Genova, Paolo Gallo. Successivamente il presidente ha visitato Arinox e Fincantieri a Riva Trigoso, per fare il punto sul progetto di viabilità alternativa di accesso ai due stabilimenti.

“Abbiamo concordato un piano per dieci appartamenti da sistemare con i fondi di Arte, mentre altri dieci saranno messi a disposizione dei cittadini in lista d’attesa che hanno dichiarato di voler effettuare lavori di auto-manutenzione. Una soluzione già sperimentata con successo a Genova, che vogliamo estendere a tutta la Liguria. L’impegno per la Regione è di circa 500mila euro, comprensivi di tutti gli interventi sull’area. Verranno inoltre adeguati impianti elettrici, gas e acqua agli standard di sicurezza ed efficienza previsti dalle normative vigenti”.

Al termine della visita ad Arinox e Fincantieri il presidente Bucci ha parlato del progetto di viabilità alternativa: “Gli spazi sono quelli che sono, ma in Liguria ci siamo abituati. Ho visto i progetti, non vogliamo che i trasporti eccezionali passino in mezzo ai centri abitati. Vogliamo che queste aziende, veri gioielli anche su scala nazionale, abbiano la possibilità di crescere. Non possiamo permetterci che perdano opportunità di mercato per problemi logistici, con le conseguenti mancate ricadute economiche per il territorio. Il progetto esiste, è stato realizzato con fondi regionali: vedremo se avrà bisogno di correzioni, ma è un punto di partenza: cominciamo da qui e andiamo avanti”.