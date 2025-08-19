  • News24
Paura a Sestri Levante, ambulanza prende fuoco nel parcheggio dell’ospedale

Il mezzo di soccorso era fermo e le fiamme, divampate all'improvviso in modo violento, hanno danneggiato anche un furgone della Asl 4

Sestri Levante. Un’ambulanza della Asl 5 dedicato al trasporto medicinali ha preso fuoco martedì mattina nel parcheggio dell’ospedale Sestri Levante, sotto gli occhi atterriti di personale e pazienti.

Il mezzo di soccorso era fermo e le fiamme, divampate all’improvviso in modo violento, hanno danneggiato anche un furgone della Asl 4.

Prima dell’intervento dei vigili del fuoco l’incendio è stato circoscritto grazie all’intervento del personale dell’Asl 4 che si è adoperato utilizzando estintori e azionando la bocchetta collegandola all’idrante.

Domato il rogo l’area è stata transennata per gli accertamenti del caso. Nessuno è rimasto ferito.

