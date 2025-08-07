Genova. In attesa dei risultati delle indagini condotte dalla procura, si muove il Consiglio dell’Ordine dei notai per la vicenda del professionista accusato di avere diffuso foto di un incontro sessuale in un ristorante cui hanno partecipato un medico e un’amica, il titolare del locale e la compagna.

La vicenda risale a giugno, ed è emersa a fine luglio. A sporgere querela è stata una delle due donne che hanno partecipato alla serata, e che qualche giorno dopo ha scoperto che le foto che la ritraevano avevano iniziato a diffondersi su chat di conoscenti e anche di perfetti sconosciuti.

La procura ha aperto un fascicolo per revenge porn, il reato introdotto nel 2019 che punisce chi diffonde immagini o video sessualmente esplicite senza il consenso, e il consiglio notarile ha chiesto l’accesso agli atti per valutare una eventuale azione disciplinare.

L’ordine “non infligge la sanzione – spiega il presidente Michele Biagini – ma ha una funzione di impulso. Una volta visti gli atti interviene la commissione regionale di disciplina, presieduta da un magistrato della corte d’appello”. Alla luce dell’apertura dell’inchiesta da parte della pm Daniela Pischetola, però, “l’iter disciplinare si ferma in attesa che faccia il suo corso quello penale”.

Il procedimento disciplinare proseguirebbe anche nel caso in cui la posizione del notaio venisse archiviata o la querela ritirata. La vittima, assistita dall’avvocato Salvatore Calandra, aveva deciso di rivolgersi alla procura dopo avere scoperto dall’amico medico dell’esistenza delle foto in chat.

La cena era stata organizzata in un ristorante di Bogliasco tra il medico, l’amica e il notaio. Il titolare, conoscente dei tre, si era unito alla serata e alla chiusura il gruppo si era intrattenuto ancora per un po’. Dalle risate e dalle chiacchiere era nato qualcosa di più, ma furante le effusioni qualcuno ha scattato le fotografie che sono poi state inoltrate dal notaio, per sua stessa ammissione alla vittima. .