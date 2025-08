Serie B: date e orari delle prime tre giornate, Sampdoria esordio di lunedì

Ufficializzati date e orari delle prime tre giornate di Serie B che inizierà nel weekend del 23/24 agosto. Ecco gli impegni di Sampdoria e Virtus Entella

Sampdoria

La Sampdoria debutta a Marassi lunedì 25 agosto alle 20,30 contro il Modena. Posticipo determinato dal fatto che il sabato gioca il Genoa in casa. La serie cadetta non prevede uno slot al lunedì sera di norma. Prima trasferta domenica 31 agosto alle 19 contro il Sudtirol. Terza giornata blucerchiati in casa contro il Cesena sabato 13 settembre alle 19,30.

Virtus Entella

La formazione di Chiavari debutta sabato 23 agosto in casa contro la Juve Stabia alle 19. Alla seconda giornata, sfida in trasferta a Cesena in programma sabato 30 agosto alle 21. Orario classico per il terzo turno: domenica 14 settembre alle 15 contro il Mantova.