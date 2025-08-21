“Sensualità a corte” festeggia vent’anni, il 12 settembre il cast al completo al cinema Corallo

Genova. Una festa d’inizio stagione per celebrare i vent’anni di Sensualità a corte, la fiction televisiva lanciata dalla Gialappa’s l’11 aprile 2005 e ancora in produzione. Il cast al completo incontra i fan genovesi venerdì 12 settembre alle ore 20.30 al cinema Corallo di Carignano.

Tutti i protagonisti saranno in sala a festeggiare l’anniversario, a cominciare da Jean Claude alias Marcello Cesena, il geniale creatore della serie. Con lui Simona Garbarino, la perfida Madre. La diabolica Zia di Simonetta Guarino. Fabrizio Lopresti alias Daiana insieme a Marcella Silvestri ovvero Cassandra e Mauro Pirovano, interprete di un assurdo “Padre”. In questa occasione verrà proiettato un film di oltre un’ora col “meglio di” scelto nel repertorio delle ultime stagioni, impreziosite dai camei di Fedez, Elodie, Elio, Stefano Accorsi, Maurizio Lastrico e molti altri.

Vent’anni, 300 puntate distribuite su più reti, diverse battute diventate iconiche, la televisione più originale, caustica e divertente fa il suo ingresso al cinema in una serata che permette di conoscere da vicino gli attori che hanno fatto nascere e crescere “Sensualità a corte”. La serie è nata come parodia di una fiction di ambientazione storica che ebbe uno straordinario successo all’inizio degli anni Duemila, “Elisa di Rivombrosa”.

“Sensualità a corte” scavalca l’amore romantico e tormentato tra la popolana Elisa e il conte Fabrizio, a cui oppone il cinismo delle vicende di Jean-Claude, un baronetto omosessuale della nobiltà francese del tardo XVIII secolo, perennemente in conflitto con la dispotica e collerica Madre. Una coppia che da vent’anni si confronta con infinite situazioni, fra matrimoni combinati, amanti sognati, perfide Zie, con l’immancabile umiliazione del povero e amatissimo (dal pubblico) Jean-Claude.

La serata è organizzata da Circuito per gentile concessione di Sky e Banijay Italia