  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Elenco

Anche Terrazza Colombo tra le sedi per i matrimoni civili. Il Comune: “Possibile un nuovo avviso pubblico”

È stata l’unica candidatura pervenuta, ed è risultata idonea dalla direzione dei Servizi demografici dopo avere partecipato alla manifestazione di interesse, bandita lo scorso marzo

Genova Terrazza Colombo

Genova. Anche Terrazza Colombo entra nella lista delle sedi in cui potranno essere celebrati matrimoni con rito civile e registrate le unioni civili.

Terrazza Colombo è stata l’unica candidatura pervenuta, ed è risultata idonea dalla direzione dei Servizi demografici dopo aver partecipato alla manifestazione di interesse, bandita lo scorso marzo, per l’individuazione di luoghi e immobili con particolare valenza turistico-ricettiva, paesaggistica, anche sul litorale, e culturale per ampliare l’offerta di location per celebrare matrimoni e unioni civili.

All’esito del bando di gara la giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Servizi civici Emilio Robotti, ha aggiornato l’elenco delle location inserendo anche Terrazza Colombo, ampliando l’offerta per chi decide di sposarsi e unirsi civilmente a Genova.

Nel frattempo l’amministrazione sta iniziando una ricognizione di luoghi suggestivi di proprietà comunale che possano essere sede di celebrazione per ampliare l’elenco attuale: sulla base dei risultati, si valuterà anche la possibilità di un nuovo avviso pubblico per spazi privati.

Con Terrazza Colombo, situata all’ultimo piano del Grattacielo Piacentini – uno dei palazzi più alti d’Italia, realizzato nel 1940 -, in piazza Dante, nel cuore di Genova, sono dieci le sedi dove ci si può sposare o registrare civilmente a Genova: corso Torino, castello Bruzzo, palazzo della Meridiana, palazzo Tursi – Salone di rappresentanza, Salone delle feste di Palazzo imperiale, villa Balbi Durazzo Gropallo allo Zerbino, villa del Principe, villa Pallavicini e palazzo Interriano Pallavicino.

Più informazioni
leggi anche
nozze matrimonio generica
Avviso pubblico
Il Comune di Chiavari cerca location private per celebrare matrimoni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.